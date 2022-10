Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 465 bei Bad Wurzach am Montag sucht die Polizei zum Unfallhergang Zeugen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 9.40 Uhr zwischen Bad Wurzach und Brugg. Ein 76 Jahre alter Daciafahrer wollte auf Höhe Truschwende von einem Gemeindeverbindungsweg nach links in Richtung Bad Wurzach abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 21-Jährigen, der mit seiner Ducati auf der Bundesstraße in Richtung Leutkirch unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung des 21-Jährigen konnte dieser eine Kollision mit dem Dacia nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß mit der Fahrertür des Dacia wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 76-Jährige erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit bestehe Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilt. Personen, die das Verhalten des 76-Jährigen Daciafahrers unmittelbar vor der Kollision beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07563 / 909 90 bei den Ermittlern des Verkehrsdienstes Kißlegg zu melden.