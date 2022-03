Polizei sucht Zeugen nach Fund eines Tierkadavers

Nachdem im Grubenwald neben der L 317 bei Arnach am Mittwoch ein totes Kalb gefunden wurde, bitten Polizei und Veterinäramt nach Hinweisen zur Herkunft des Kadavers. Das Tier war offensichtlich schon einige Wochen tot, war aber erst vor Kurzem an der Stelle, etwa 100 Meter nach der Einfahrt in den Wald, abgelegt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Personen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07561 / 98 20 57 10 beim Veterinäramt oder Telefon 07561 / 848 80 bei der Polizei Leutkirch zu melden.