Polizei sucht Unfallzeugen in Bad Wurzach

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Franz-Graf-Straße in Bad Wurzach kam es am Samstag gegen 10.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Dabei streifte laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Fahrer eines hellblauen Pkw älteren Baujahres einen ausparkenden Opel Corsa der 50-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der als älterer Mann beschriebene Fahrer des hellblauen Autos unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Corsa entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880 sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.