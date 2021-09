Polizei sucht unbekannten schmutzigen Mann

Nach dem Brand eines ehemaligen Verkaufs- und Lagerschuppens beim alten Freibad am vergangenen Sonntag (wir berichteten) geht die Polizei einem Hinweis nach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. So soll sich am Sonntagvormittag ein bislang unbekannter Mann im Bereich des Kurhauses und der Schlossstraße aufgehalten haben, der auffallenden schwarzen Schmutz im Gesicht, an den Händen und an der Kleidung hatte. Ob die Verschmutzungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen stehen könnten, soll geklärt werden. Der Unbekannte, der dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen sein könnte, trug mehrere Bierdosen und Nahrung unter dem Arm. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hager beschrieben. Er trug zerschlissene und verschmutzte Kleidung. Wer den Mann gesehen hat oder sonst Hinweise in Verbindung mit dem Brand geben kann, sollte sich unter Telefon 07564 / 20 13 beim Polizeiposten Bad Wurzach melden.