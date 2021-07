Polizei sucht einen Unfallverursacher

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montagmorgen an der Einmündung Leutkircher Straße/Achbergstraße in Bad Wurzach gekommen.

Gegen 10.15 Uhr bog der unbekannte Unfallverursacher von der Leutkircher Straße kommend nach rechts in die Achbergstraße ab und touchierte hierbei einen dort haltenden weißen VW-Polo am hinteren Radlauf. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Statt anzuhalten, entfernte sich der Polo-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet unter Telefon 07522/9840 um sachdienliche Hinweise.