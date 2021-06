Polizei stoppt betrunkenen Rollerfahrer in Bad Wurzach

Deutlich betrunken und unter Drogeneinfluss ist ein Rollerfahrer gewesen, den eine Polizeistreife am Donnerstagnachmittag in der Herrenstraße in Bad Wurzach stoppte.

Ein Atemalkoholtest erbrachte laut des Polizeiberichts bei dem 25-Jährigen einen Wert von 2,8 Promille und ein Drogentest verlief positiv auf THC. In einem Krankenhaus wurde dem Zweiradfahrer auf Weisung der Polizei Blut abgenommen.

Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.