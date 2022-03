Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Einen über den Durst getrunken hat offensichtlich ein Fahrradfahrer, den die Polizei am frühen Donnerstag in der Ravensburger Straße in Bad Wurzach stoppte.

Die Beamten wurden laut Bericht auf den 33 Jahre alten Radfahrer aufmerksam, da er ohne Licht unterwegs war. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille ergab, untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt noch an Ort und Stelle. Ihm wurde in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Sollte dieser Wert die hohe Alkoholisierung bestätigen, hat er mit einer Anzeige zu rechnen.