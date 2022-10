Polizei ermittelt nach Einbruch in Wohnung

Wegen Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem sich ein Unbekannter am Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in der St-Lorenz-Straße in Unterschwarzach verschafft haben soll. Der Täter gelangte laut Polizeibericht wohl über eine mit Zahlencode gesicherte Tür in das Haus. Er betrat und durchsuchte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Räume. Ob aus dem Gebäude tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht abschließend geklärt. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.