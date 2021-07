Platzpatrone und Rauschgift auf Spielplatz gefunden

Auf einem Spielplatz in Arnach hat eine 32-Jährige am Sonntagnachmittag eine Platzpatrone gefunden. Das berichtet die Polizei. Als die Frau das umliegende Gelände nach weiteren Munitionsteilen absuchte, fand sie außerdem eine Tüte mit einer Kleinmenge Cannabis. Beide Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Hinweise darauf, wie die Gegenstände auf das Spielgelände gekommen sind, nimmt die Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561/84880 entgegen.