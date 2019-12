Plätze für Theater in Ziegelbach reservieren

Das Bauerntheater Ziegelbach spielt dieses Jahr das Stück „Ruhestand – und plötzlich war die Ruhe weg“ von Regina Rösch. Die Regie hat Charly Glaser. Die Termine im Dorfstadel in Ziegelbach sind am Donnerstag, 26. Dezember (20 Uhr, Premiere), am Samstag, 28. Dezember (20 Uhr), am Sonntag, 29. Dezember (14 und 20 Uhr), am Freitag, 3. Januar (20 Uhr), am Samstag, 4. Januar (20 Uhr), Sonntag, 5. Januar (20 Uhr) und am Freitag, 10. Januar (20 Uhr). Weitere Infos gibt es unter www.bauerntheater-ziegelbach.de.

Eine Platzreservierung für die Saison ist täglich von 17 bis 19 Uhr und zusätzlich am Samstag und Sonntag von 11 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 07564 / 949888 möglich. An Aufführungstagen ist für Kurzentschlossene und für Änderungen bei der reservierten Platzzahl das Telefon von 11 bis 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr besetzt. Karten sind auch noch an der Abendkasse erhältlich. Für die Mittagsvorstellung gibt es keine Kartenreservierung.