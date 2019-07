Das Luxeuil-Komitee des Partnerschaftsvereins hat am Freitag zum dritten Picknick in weiß auf den Klosterplatz in Bad Wurzach eingeladen.

Zwei lange Tafeln, mit schneeweißen Tischtüchern waren für die ebenfalls weiß gekleideten Gäste vorbereitet, die Plätze an den Tischen füllten sich rasch. Das Diner en blanc sei eine typisch französische Erscheinung, wie Gundula Blattner vom Komitee zu berichten wusste. Das erste Mal sei ihr die Form der spontanen Zusammenkunft, ganz in weiß, in der Pariser Metro aufgefallen. Seinerzeit konnte sie es nicht wirklich zuordnen, fragte mehrfach nach und brachte anschließend die Idee nach Bad Wurzach. Der Zuspruch zu dieser Veranstaltung, die bereits von weitem die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zog, war enorm. Gäste aus der Bevölkerung waren herzlich willkommen und so erweiterte sich das Picknick, im Laufe der Jahre, um eine weitere Tafel auf dem Klosterplatz. Der Partnerschaftsverein freute sich an diesem Abend ganz besonders über Gäste aus Frankreich. Yves Martin, Dirigent des französischen Chores Petite Fugue, und seine Gattin Anne, die derzeit auf Besuch in Bad Wurzach sind, nahmen mit Freude an der Feier teil, bei der nicht nur die mitgebrachten Köstlichkeiten geteilt, sondern auch der Gedankenaustausch sorgfältig gepflegt wurde. Foto: Hofer-Runst