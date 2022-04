Philipp Ernle ist der neue Vorsitzende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche Mitglieder und Gäste sind der Einladung zur Hauptversammlung des Bezirksimkervereins Bad Wurzach e.V. gefolgt und durften sich nach längerer Zeit ohne Pandemie-Einschränkungen treffen.

Nach der Begrüßung der Mitglieder, der Neuimker und der Gäste blickte der 2. Vorstand Josef Wiest auf das für alle Imker sehr schlechte Bienenjahr 2021. Durch den zu nassen und zu kalten Frühling war die Honigernte nur minimal oder fiel komplett aus. Dazu kamen teilweise massive Völkerverluste durch die Varroamilbe über den Winter. So bleibt die Hoffnung auf ein besseres Bienenjahr 2022.

Schriftführerin Gisela Schneider gab einen Rückblick über die Aktivitäten im Verein und im Ausschuss im letzten, dem zweiten coronabedingt sehr ruhigen Jahr. Leider konnte die Hälfte der geplanten Monatsversammlungen nicht stattfinden. Sie äußerte sich optimistisch, dass nun die Versammlungen und auch das Sommerfest im Juli stattfinden können.

Kassier Ludwig Brechter präsentierte einen positiven Kassenbericht. Das zum zweiten Mal ausgefallene Sommerfest bewirkte steigende Zahlen beim Kassenstand.

Die Ortsvorsteherin von Unterschwarzach, Silvia Schmid, die in Vertretung der Bürgermeisterin Alexandra Scherer gekommen war, unterstrich in ihren Grußworten die Bedeutung der Bienen und die Arbeit der Imker für die Natur. Nach der Entlastung des Vorstands führte sie die Wahl des 1. Vorstands durch. Einstimmig wählten die anwesenden Imker Philipp Ernle zum neuen Vorsitzenden des Vereins. Josef Wiest gratulierte ihm zur Wahl. Gebhard Schöllhorn konnte in Vertretung seiner Frau Regina Schöllhorn einen Blumenstrauß und ein Geschenk für ihre Arbeit im Verein entgegennehmen. Sie war sechs Jahre die 2. Vorsitzende des Vereins, bevor sie 2019 das Amt des 1. Vorstands übernommen hatte.

Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Alois Kiefer geehrt. Er erhielt die Vereinsnadel in Silber. Kassier Ludwig Brechter und Ortsobmann Peter Demmel bekamen für 15 Jahre Mitgliedschaft die Vereinsnadel in Bronze.

Nach den vereinsinternen Informationen zeigte Hans Musch einen sehenswerten Film von Donat Waltenberger über das Leben und die Arbeit im Bienenstock im Laufe eines Jahres.

Danach schloss Josef Wiest den offiziellen Teil der Versammlung und die Mitglieder konnten zum geselligen Teil des Abends übergehen.