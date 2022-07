Pflegestützpunkt berät im Maria Rosengarten

Die Stadtverwaltung weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass der Pflegestützpunkt Bad Waldsee regelmäßig jeden ersten Dienstag im Monat jeweils von 10 bis 12 Uhr im Maria Rosengarten im Rosengarten 1 in Bad Wurzach Außensprechstunden vor Ort anbietet. Eine vorhergehende Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Nächster Termin ist am Dienstag, 2. August.

Das Angebot der Pflegestützpunkte im Landkreis richte sich an pflegebedürftige sowie chronisch kranke Menschen aller Altersgruppen, deren Angehörige, andere Bezugspersonen sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die Pflegestützpunkte sind Beratungsstellen vor Ort zu allen Fragen rund um die Themen Pflege, medizinische Versorgung und Sozialleistungen.

Bei Bedarf würden diese dabei unterstützen, wenn Betroffene Leistungen beantragen möchten, und würden bei der Organisation von Angeboten und Hilfen helfen. Die Beratung ist kostenfrei, neutral und unabhängig, unter Einhaltung der Schweigepflicht, telefonisch,zu Hause oder in den Pflegestützpunkten beziehungsweise den Außensprechstunden möglich.

Ansprechpartnerin für Betroffene ist Sandra Göttel, die neben Bad Wurzach auch für die Kommunen Bad Waldsee, Aulendorf und Bergatreute zuständig ist. Sie ist neben der oben genannten Außensprechzeit unter der E-Mail-Adresse s.goettel@rv.de zu erreichen – und ebenso im Pflegestützpunkt Bad Waldsee in der Robert-Koch-Straße 52 in Bad Waldsee telefonisch unter 07524 / 97 48 33 17 in der Zeit montags von 8 bis 10 Uhr und mittwochs von 13.30 bis 15.30 Uhr erreichbar.