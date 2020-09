Pferd geht in Bad Wurzach mit Gespann durch

In der Parkstraße in Bad Wurzach ist am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Pferd mit angehängter Kutsche durchgegangen. Das teilt die Polizei mit.

Das Pferd galoppierte demnach mit der leeren Kutsche die Straße entlang, durchbrach schließlich eine Hecke und kam mit der Kutsche in einem Vorgarten zum Stehen. Glücklicherweise wurden die Bewohner, die sich auf der Terrasse befanden, nicht verletzt. An einem geparkten VW entstand jedoch Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Mit vereinten Kräften konnte die Kutsche schließlich aus dem Vorgarten geborgen werden.