Pfarrerin will „Gesichter in die Kirche“ bringen

Auf außergewöhnliche Weise will die evangelische Pfarrerin von Bad Wurzach, Barbara Vollmer, wieder „Gesichter in die Kirche“ bekommen. Gläubige können ihr ein Foto von sich zusenden oder im Pfarrhaus abgeben.

„Ein italienischer Priester hatte die Idee“, erklört Vollmer. „Wenn er schon alleine Messe feiern muss, dann holt er sich seine Gemeinde wenigstens per Foto in die Kirche. Die Aktion hat eingeschlagen: mehr Menschen, als sonst in den Gottesdiensten zu finden sind, haben ihr Foto gebracht, die der Priester in die Kirchenbänke geklebt hat.“ Pfarrerin Barbara Vollmer gefällt diese Idee, und nachmachen, meint sie, ist in diesem Falle gewiss nicht verboten.

Sie freut sich deshalb, wenn die Menschen Ihr Foto (mit oder ohne Namen) bringen. Vor der Kirche steht ein kleiner Briefkasten, der regelmäßig geleert wird, da können die Bilder deponiert werden; ebenso ist auch die Zusendung per Post oder Internet möglich.