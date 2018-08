Pfarrer Samuel Mugisa stellt in einem Vortrag seine Heimat Uganda und seine Projekte vor

Pfarrer Samuel Mugisa ist als Vertretungspfarrer das zweite Mal in Bad Wurzach zu Gast. Am Dienstagabend stellte er im Pius-Scheel-Haus sein Heimatland und sein Hilfsprojekt Legio Mariä vor. Unterstützt wurde er dabei von Diakon Berndt Rosenthal aus Bad Wurzach und Andreas Knöbel von der Seelsorgeeinheit Magstadt-Maichingen.

Pfarrer Mugisa führte der Zufall nach Bad Wurzach. Im Rahmen der sommerlichen Pfarrvertretungen kam er über die Diözese Rottenburg, 2015, erstmals nach Bad Wurzach. Während seiner vierwöchigen Tätigkeit, ist er Gast der Salvatorianer und wohnt im Schloss.

„Bildung schafft Perspektiven“

Aufgewachsen ist der 35-Jährige in Uganda, im Grenzgebiet zum Kongo. Der Rebellenkrieg 1997 hinterließ seine Spuren, und Seuchen wie Aids oder Ebola löschten ganze Familien aus. Selbst als Waisenkind groß geworden, kennt Samuel Mugisa die Schutz- und Hilflosigkeit, die damit verbunden ist. Uganda ist ein präsidial regiertes Land und wird allgemein als „Republik der Kinder“ bezeichnet. Mit etwa 50 Prozent Kinderanteil in der Bevölkerung sind Probleme an der Tagesordnung. An einer Lösung arbeitet Mugisa in Zusammenarbeit mit Legio Mariä. Wichtige Aspekte dabei sind regelmäßige Schulbesuche, Ausbildung und die Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung. Um eine Veränderung herbeiführen zu können, müssen die Helfer sämtlicher Organisationen über die Frauen der Familien agieren. Ein ugandischer Mann muss lediglich ein Haus bauen, dann hat er sein Lebenswerk bereits vollendet, während die Frauen die Familie ernähren und versorgen müssen. Ein Umdenken in eine partnerschaftliche Beziehung, werde vermutlich noch Generationen überdauern, so Mugisa. Nichtsdestotrotz versucht er mit seinem Team Strukturen und Perspektiven zu schaffen, um Familien aus der Armuts- und Gewaltspirale zu befreien. Mit Veranstaltungen, Vorträgen und kirchlichen Treffen, versucht Legio Mariä den sozialen Wandel des Landes mitzugestalten. Pfarrer Samuel Mugisa ist seit 2011 geistlicher Direktor der Institution in Uganda und ist in seiner Funktion bestrebt, den Analphabetismus vorrangig zu bekämpfen. Sein Credo hierzu „Bildung schafft Perspektiven“.

Bei der Vorstellung seines Heimatland beschrieb er dessen Schönheit: schneebedeckte Berggipfel, die Lebensader Ugandas, der „Viktoriasee“ im Süden, und den Baumwoll- und Kaffeeanbau, der in dem milden und trockenen Klima beste Bedingungen findet. Die Hauptstadt Kampala, wo jährlich am 3. Juni Hunderttausende Katholiken der Märtyrer unter der Herrschaft Mwangas II gedenken und der vielen Tier- und Pflanzenarten, die in Uganda angesiedelt sind.

Im anschließenden Dialog erfuhr der Besucher dann auch ganz persönliche Eindrücke des Pfarrers. Sein Schlagwort auf die Frage, was er als typisch deutsch empfindet, kam sofort „die Pünktlichkeit“. Ein Gottesdienst kann zu einem festgelegten Zeitpunkt beginnen. In Afrika hingegen wird erst begonnen, wenn sich eine Vielzahl von Gläubigen in der Kirche versammelt hat. Samuel Mugisa antwortete ganz erfrischend offen und erklärte den zahlreichen Gästen die afrikanische Lebensweise. Als Dankeschön für seinen Vortrag durfte er im Anschluss Spendengelder entgegennehmen, die er zur Fortsetzung seiner Projekte so dringend benötigt.