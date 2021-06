Pfarrer Paul Notz ist jetzt Ruheständler

Seinen letzten Verabschiedungsgottesdienst durfte Pfarrer Paul Notz im Herzstück der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach, der Stadtpfarrkirche St. Verena, feiern. Zuvor hatte er sich bereits von seinen sechs Landgemeinden, die er in den letzten zehn Jahren betreut hatte, jeweils mit einem Gottesdienst verabschiedet. Gemeinsam mit Stadtpfarrer Stefan Maier und dem stellvertretenden Dekan Thomas Bucher sowie Vikar Manuel Hammer feierte Notz seinen letzten Gottesdienst.

Für die musikalische Begleitung sorgten Mitglieder des Kirchenchores, die sich auf der Empore mit ausreichend Abstand zueinander postiert hatten, während sie ihr musikalischer Leiter Robert Häusle vom Kirchenraum aus anleitete und auch selbst einige Solopartien sang. Stadtpfarrer Stefan Maier nannte in Anwesenheit zahlreicher Kirchengemeinderäte die gemeinsamen Jahre eine „wertvolle Zeit“.

Pastoralreferent Raimund Miller überreichte Paul Notz zum Abschied im Namen des gesamten Pastoralteams einen Rucksack, damit der zukünftige „Ruheständler“ und Klostergeistliche von seiner Heimat Bonlanden aus viele Ziele ansteuern kann. Diese wurden dem allseits sehr beliebten Seelsorger auf einem knapp vier Meter hohen Wegweiser angezeigt. Neben alten und neuen Wirkungsstätten waren auf dem vom Gesamtkirchengemeinderat gestifteten und von Mesner Roland Herdrich so kunstvoll gestalteten Wegweiser auch die Notz´schen Lieblingswallfahrtsorte verewigt – etwa Lourdes, Rom oder Flueli.

Marianne Schönball, die gewählte Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderates, nannte den scheidenden Pfarrer einen Vollblutseelsorger. Dafür erhielt sie aus dessen Händen den Engel der Klarheit.

Als Vertreterin der evangelischen Kirchengemeinde nahm Ursula Weizenegger den Engel der Heilung in Empfang. Bürgermeisterin Alexandra Scherer, die sich im Namen der Stadt bei Paul Notz bedankte, sagte in ihrer Laudatio auf das Wirken von Notz in der Stadt: „Mein Vorgänger Roland Bürkle hatte bei Ihrer Investitur große Erwartungen. Sie haben sie erfüllt.“

Der stellvertretende Dekan Thomas Bucher bedankte sich bei Paul Notz im Namen des Dekanats mit dem Buch „Weil Gott es so will“ von Philippa Rath, in denen Frauen erzählen wie sie zu ihrer geistlichen Berufung kamen. Also für den zukünftigen Klostergeistlichen eine Art „Berufsvorbereitung.“

Von dem Wortungetüm „Ambiguitätstoleranz“, das Raimund Miller im Rahmen seiner Lobrede auf Notz in den Kirchenraum warf, hatte zuvor im Prinzip auch die Predigt von Paul Notz gehandelt. „Dem Vielgestaltigen Raum geben, das war es was dich ausmachte und das du uns vorgelebt hast. Einheit in und durch Vielfalt.“