Pfarrer feiern zu Hause heilige Messe

Pfarrer Paul Notz wird wie sein Amtskollege Stefan Maier jeden Abend um 19 Uhr zu Hause eine heilige Messe zur Abwehr der Seuchengefahr und zu Ehren des Heiligen Josef, zu Bruder Klaus, unserer Kirchen- und Namenspatrone feiern.

Es steht „eine schwere Not, eine große Herausforderung“ bevor, schreibt er in einer Mitteilung an die Gläubigen. „Das tägliche Läuten am Morgen, mittags und abends lädt uns ein, den Engel des Herrn zu beten, innezuhalten und das Geheimnis unserer Erlösung zu bedenken.“ Während der Messe werde er „besonders für die Opfer, die Betroffenen, die Krisenmanagement-Verantwortlichen, die Ärzte und Helfer, die Kinder und Jugendlichen, die ,Alleingelassenen’ und die von Ängsten und Verzweiflung Gepackten“ beten, kündigt er an. Herzlich lädt er zum Mitbeten, jeder für sich zu Hause, ein.

Auch Pfarrer Stefan Maier, das Pastoralteam, die Patres vom Gottesberg, ein Freundeskreis von Priestern und der Bischof verfahren nach Notz’ Aussage so.