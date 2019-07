Pfarrer Anton Heinrich feiert Goldenes Priesterjubiläum

Sein goldenes Priesterjubiläum hat am Sonntag der aus Dietmanns stammende Pfarrer Anton Heinrich gefeiert.

Am 6. Juli 1969 war er von Bischof Karl-Josef Leiprecht zum Priester geweiht worden. Das Jubiläum feierte der Geistliche nun in der festlich geschmückten Kirche St. Ulrich und Margaretha in seiner Heimat Dietmanns. Pfarrer Stefan Maier und der Jubilar feierten gemeinsam den Dankgottesdienst.

Musikalisch wurde er von Manfred Bachmor an der Trompete und Markus Heinrich an der Orgel gestaltet. Zum Schluss sang die Gemeinde „Großer Gott, wir loben dich“.

Anschließend ging es zum Stehempfang ins Gemeindehaus.