Petra Krebs besucht Pflegeschüler

Petra Krebs, Landtagsabgeordnete und Sprecherin für Gesundheits-, Senioren- und Pflegepolitik der Grünen, besuchte am „Tag der freien Schulen“ das Institut für Soziale Berufe (ISB) in Bad Wurzach.

In einer Diskussion ging es laut Pressemitteilung um die Situation in der Pflege und in der Heilerziehungspflege. Schüler des Heilerziehungspflege-Altenpflege-Kurses (HEP-AP) berichteten Krebs von ihren Erfahrungen in der Praxis. Dabei zeichnete sich ab, dass dieses Berufsbild auf der einen Seite erfüllend ist, aber auf der anderen Seite auch vielschichtige Herausforderungen zu meistern sind, heißt es in der Mitteilung.

Im HEP-AP-Kurs sind staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger, die in einem Jahr die Ausbildung zum Altenpfleger absolvieren.