Peter Schad tritt zweimal in Bad Wurzach auf

Peter Schad und seine Dorfmusikanten treten am Samstag, 8. Oktober, und Sonntag, 9. Oktober, im Bad Wurzacher Kursaal auf. Auf das neue Programm der Musikantinnen und Musikanten mit der Sängerin Carina Kienle darf man gespannt sein. Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf unter 07564/1237 oder per E-Mail an contact@osdm.de Der Eintritt kostet zwölf Euro, mit Gästekarte elf Euro.