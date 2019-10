Peter Schad spielt mit seinen Dorfmusikanten im Kursaal

Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten haben im vergangenen Winter eine neue CD eingespielt. Am Wochenende, 5. Oktober und 6. Oktober, sind sie wieder im Bad Wurzacher Kursaal zu hören. Auf die neuen Kompositionen dürfe man ebenso gespannt sein, heißt es in der Ankündigung, wie auf die Sängerin Carina Kienle, die mit Schad im Kurhaus auftritt. Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es unter der Telefon 07564 / 1237 und an der Abendkasse.