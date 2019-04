Personalkosten der Stadt steigen um rund 720 000 Euro

Tariferhöhungen und Personalmehrbedarf seien die Hauptgründe dafür, dass die Personalkosten der Stadt für das laufende Jahr vermutlich auf insgesamt rund 9,29 Millionen Euro steigen, erklärte Stefan Jäckel, Fachbereichsleiter Personal, bei der Vorstellung des Personalberichts in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses.

„Das ist eine Steigerung, die wir in den nächsten fünf Jahren so nicht fortführen können“, sagte CDU-Stadtrat Berthold Kibler nach dem Bericht von Jäckel zum voraussichtlichen Anstieg der Personalkosten von 8,57 auf rund 9,29 Millionen Euro. Der Posten sei „ein großes Stück Kuchen“ im Haushalt, wenn die Zeiten wirtschaftlich für die Stadt wieder schlechter werden sollten. „Das müssen wir im Auge behalten“, mahnt er. Als Hauptgründe für den Anstieg nannte Jäckel Tariferhöhungen, Höhergruppierungen – und vor allem Personalmehrbedarf, etwa bei der Kinderbetreuung. Ein Thema, das die Stadt „richtig viel Geld kostet“, so Bürgermeisterin Alexandra Scherer, und in Zukunft noch mehr Geld kosten wird. Und bei dem man durch gesetzliche Vorgaben „ziemlich fremdgesteuert“ sei. Die steigenden Kosten für die Kinderbetreuung, auf die es inzwischen einen Rechtsanspruch gibt, sind für Scherer eigentlich ein Anlass, für „grundsätzliche politische“ Diskussionen. „Es gibt nicht nur Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde“, so Scherer. Man habe auch noch andere Aufgaben, die ebenfalls Geld kosten und wichtig seien.

Insgesamt 275 Mitarbeiter

Zum Stichtag 1. Januar 2019 waren in der Stadtverwaltung insgesamt 275 Mitarbeiter beschäftigt, berichtete Jäckel. Der Frauenanteil liegt bei 74,55 Prozent, der der Beamten bei 4,35 Prozent und die Schwerbehindertenquote liegt bei 6,21 Prozent. Das Durchschnittsalter ist von 45,3 auf 46,9 Jahren leicht gestiegen. Laut Jäckel liegt die Stadtverwaltung damit, verglichen mit anderen öffentlichen Verwaltungen, im Durchschnitt. Damit sei die Belegschaft der Stadt zwar nicht überaltert, aber der Erhalt einer ausgewogenen Altersstruktur bleibe auch ein den nächsten Jahren eine Herausforderung. Dabei habe man es „in den letzten Jahren ganz gut geschafft“, durch diesen Prozess keine Know-how-Verluste zu erleiden. Etwa dadurch, dass es bei einem Personalwechsel auf einer Stelle, zum Beispiel durch Renteneintritt, eine Überlappung von ein, zwei Monaten gebe, „um den Wissenstransfer zu garantieren.“ Die krankheitsbedingte Abwesenheitsquote der Mitarbeiter der Stadt lag 2018 bei 13,74 Prozent, ohne Langzeiterkrankungen über 100 Tagen bei 8,08 Krankentagen, so Jäckel. Außerdem berichtete er, dass die Bewerberzahlen für die Ausbildungsangebote der Stadt stabil bleiben würden. Besonders erfreulich sei, dass fünf Auszubildende, beziehungsweise Anerkennungspraktikantinnen zur Erzieherin ein Übernahmeangebot der Stadt zum 1. September diesen Jahres angenommen hätten.