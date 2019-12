Nach dem erfolgreichen Kirchenkonzert im vergangenen Jahr hat es sich die im Raum Memmingen/Leutkirch beheimatete Brass Band A7 nicht nehmen lassen, am vergangenen Sonntag eine Neuauflage in St. Martin in Eintürnenberg zu bieten. In der extrem gefüllten Kirche begrüßte Bandmanager Stefan Braun die Zuhörer und lud sie ein, mit dem Konzert den 4. Advent ausklingen zu lassen.

Unter der Leitung von Thomas Wolf, der mit humorvollem Charme auch moderierte, begannen die über dreißig Musiker mit einer mittelalterlichen Fanfare, „Pastime with Good Company“, die König Heinrich VIII. kurz nach seiner Krönung geschrieben hatte; die schnellen Läufe der Cornets, die erhaben-festlichen Tutti-Passagen und das imposante Ende gaben einen Vorgeschmack, auf das, was noch folgen sollte. Einen Abstecher in die Filmmusik machte die Brass Band mit „For the Love of a Princess“ aus dem Soundtrack von „Braveheart“, für den James Horner 1996 sogar für einen Oscar nominiert war. Gefühlvolle, zarte Passagen wechselten mit voluminösen Forte-Parts, die Gänsehaut verursachten, um mit Chimes und Flügelhorn-Solo zart zu enden.

Energiegeladen und voller Leben

Wolf, der es als große Freude und Ehre bezeichnete, mit den Musikern zusammenarbeiten zu dürfen, stellte als Solisten für das folgende „The Year oft he Dragon, II. Interlude“ (Philip Sparke) Johannes Trunzer an der Posaune vor. Beeindruckend, mit wieviel Gefühl und Können er das zarte, traurige Solo absolvierte. Etwas fröhlichere Abschnitte führten aus der melancholischen Stimmung, bevor das Solo zurückkehrte, um das Stück leise zu Ende zu bringen.

Energiegeladen und voller Leben fiel es bei dem von Michael Flatley choreographierten „Lord of the Dance“ (Ronan Hardiman) schwer, still zu sitzen. In „Who wants to live Forever“, von Queen-Gitarrist Brian May komponiert, brillierten die Soli von Euphonium und Cornet. Als einen der schönsten Choräle für die Brass Band-Welt bezeichnete Wolf “Deep Harmony” (Derek Broadhead), das auch das diesjährige Motto von A7 ist; denn „nur Harmonie untereinander führt zu Harmonie und Qualität in der Musik“, so Wolf und ist dankbar für die ausgeprägte Kameradschaft der Musiker. Das adventlich-getragene Stück endete nach einem kurzen Crescendo sehr behutsam.

Vor dem letzten Titel, der die Kirche schier zum Beben brachte, bedankte sich Stefan Braun sowohl bei der Kirchengemeinde als auch dem Dirigenten, der durch viele liebenswerte Kleinigkeiten „die Band im Griff hat“, und trug die bekannte Geschichte der vier Kerzen (Frieden, Vertrauen, Liebe und Hoffnung) vor. Danach konnte man die gesamte Bandbreite der Brass-Musik erleben; denn in „To Boldly Go“ von Peter Graham gab es nach einem expressiven Beginn verspielt-zarte, aber auch wehmütig-getragene Passagen, um in einem fulminanten Schluss zu enden.

Natürlich ließ das Publikum die Musiker nicht ohne Zugaben gehen; und um „Sie nicht mit diesem Ende nach Hause gehen zu lassen“, wählte Wolf mit „Hark! The Herald Angels Sing“, das man aus dem Film „Der kleine Lord“ kennt, und „Christmas Awake“ zwei Weihnachtslieder.