Per Mausklick ins digitale Bücherregal

Auswählen, einloggen, herunterladen – so einfach funktioniert das digitale Ausleihen im Onleihe-Verbund des Borromäusvereins. Am 1. Oktober schließt sich die Stadtbücherei Bad Wurzach dem seit Dezember 2014 bestehenden Verbund an.

Mit der Onleihe kann laut Pressemitteilung jeder Bibliothekskunde rund um die Uhr aktuelle Bestseller oder Hörbücher ausleihen, egal ob von zu Hause aus oder unterwegs. Er brauche dazu nur einen Internetanschluss sowie einen PC, Laptop, Tablet, E-Reader oder Smartphone sowie einen gültigen Bibliotheksausweis. Der Vorteil: Außer der Jahresgebühr fallen für das Ausleihen von E-Medien keine weiteren Kosten an. Auch Mahngebühren gibt es bei der Onleihe nicht. Die E- Medien können automatisch nach Ablauf der Leihfrist nicht mehr benutzt werden oder – außer E-Audios – schon vor Ende der Leihfrist zurückgegeben werden.

Eine große Auswahl

Im Bestand der Onleihe befindet sich nach Angaben der Stadtbücherei eine große Auswahl an Büchern, Hörbüchern und Zeitschriften in digitaler Form. Darunter sind klassische sowie aktuelle belletristische Werke, Hörbücher und Hörspiele, Kinder- und Jugendliteratur sowie Lernhilfen. Die Leihfristen unterscheiden sich je nach Medium: E-Magazine können 24 Stunden, E-Audios 14 Tage und E-Books 21 Tage lang genutzt werden.

Der Ausleihvorgang ähnelt dem Einkaufen in einem Onlineshop. Der Kunde kann auf dem Internetportal oder mit der Onleihe-App den Medienbestand durchforsten und verfügbare Titel ausleihen. Zum Ausleihen meldet er sich mit den Zugangsdaten seines Benutzerausweises an. Mit wenigen Klicks lässt sich laut Mitteilung die Datei auf das Endgerät übertragen. In der iOS-App für Apple-Geräte oder der Android-App ist neben dem Herunterladen der entliehenen E-Audios auch das Streaming möglich, bei dem die Dateien ohne Download über eine bestehende Internetverbindung gleich abgespielt werden. Die E-Books sind in den gängigen Formaten ePub und/oder PDF verfügbar. Alle gängigen E-Reader, außer dem Kindle-Reader, eignen sich für die Wiedergabe.

Wer „onleihen“ will, benötigt folgende kostenlose Software: Adobe Digital Editions oder die Onleihe-App. Einmalig muss eine „Adobe ID“ eingerichtet werden, damit die Medien aus der Onleihe geöffnet werden können. Die Medien sind mit einem digitalen Kopierschutz versehen, dem sogenannten Digital Rights Management (DRM). Viele Fragen rund um die Onleihe werden unter dem Punkt „Hilfe“ (https://hilfe.onleihe.de/) auf der Onleihe-Seite www.libell-e.de oder über das offizielle Nutzer- und Austauschforum (https://userforum.onleihe.de) beantwortet. Auch das Team der Stadtbücherei Bad Wurzach steht hilfreich zur Seite.