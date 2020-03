Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr an der Einmündung der Alten Straße in die B 465 leicht verletzt worden.

Die Frau hatte sich laut Polizeibericht in einem Fahrradgeschäft ein Elektrofahrrad zur Probefahrt ausgeliehen und wollte von der Alten Straße nach rechts auf den parallel der B 465 verlaufenden Radweg einbiegen. Hierbei fuhr sie den Ermittlungen der Polizei zufolge nicht möglichst weit rechts und kollidierte mit einem aus Richtung Schulzentrum auf dem Radweg herannahenden und ebenfalls zu weit mittig fahrenden 30-jährigen Mountainbike-Fahrer. Hierdurch verletzte sich die Frau leicht, sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 30-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An den Fahrrädern entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 300 Euro.