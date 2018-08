Pedelec-Fahrer wird schwer am Kopf verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der K 7933 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei zwischen Eintürnen und Molpertshaus die Kreisstraße überqueren wollen und an der Kreuzung offensichtlich eine 31-jährige Autofahrerin übersehen, die in Richtung Molpertshaus fuhr. Obwohl die Autofaherin noch eine Gefahrenbremsung durchführte und nach rechts auszuweichen versuchte, kollidierte der Zweiradfahrer mit dem Auto und stürzte anschließend auf die Straße. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.