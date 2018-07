Pater Paulus stellt Biographie über Pater Cajetan vor

Pater Paulus Blum hat in sechsjähriger Sisyphusarbeit Informationen über Pater Cajetan Osswald zusammengetragen und eine Biographie über den Salvatorianer verfasst. Am Donnerstag wurde das Buch im Foyer des Salvatorkollegs vorgestellt.

Zahlreiche Gäste, die Pater Cajetan noch kannten und von ihm unterrichtet wurden, waren anwesend und ließen die „Stationen eines reichen Lebens“ Revue passieren.

Die Schlossbläsern hießen das Publikum musikalisch willkommen. Pater Friedrich Emde bezeichnet in seiner Begrüßung Pater Cajetan als eine bedeutende Person und Persönlichkeit für einen kleinen Kreis.

Pater Cajetan wurde am 25. August 1887 als Franz Xaver Osswald in Untersulmentingen geboren. Bereits als junger Bub war er schon sehr aktiv, er verweilte mehrere Tage beim örtlichen Pfarrer oder machte sich auf, um mit einem Schiff über den Bodensee nach Kreuzlingen zu fahren, von wo er in Begleitung der Polizei wieder nach Hause gebracht wurde. Seine religiöse Verbundenheit zum Orden der Salvatorianer, seine Priesterweihe in Rom und seine Leidenschaft für das Lehramt in Lochau, waren nur einige, wenige Stationen im Leben von Pater Cajetan.

Sprachen, die Natur und vor allen Dingen Kunstgeschichte und Literatur beschäftigten ihn nachhaltig. Insgesamt sechs Bücher hatte er veröffentlicht, zwei davon über den Maler Matthäus Schiestl, die jeweils Bestseller wurden.

Pater Paulus Blum beschrieb den Menschen Pater Cajetan. Dessen Humor, seine „Unangepasstheit“ und seine visionäre Denkweise. Die Wege der beiden Salvatorianer kreuzten sich, als Pater Cajetan von 1947 bis 1962 am Kolleg in Bad Wurzach als Lehrer eingesetzt wurde. Nach jahrelanger Seelsorgearbeit ging damit sein großer Wunsch in Erfüllung, wieder als Lehrkraft tätig sein zu dürfen.

Aus einem kurzen Film von Pater Ivo Schaible ging die Verbundenheit mit den Mitbrüdern hervor, mit Pater Agnellus, Pater Raimund und Pater Hieronymus. „Pater Agnellus hat die Vögel gepflegt, aber nur Pater Cajetan haben sie aus der Hand gefressen“ verdeutlicht Pater Paulus dessen Liebe zur Natur.

Pater Paulus Blum ist eine sehr liebevolle und lebendige Biographie gelungen. Die menschlichen und humorvollen Sequenzen beeindrucken den Leser und nehmen diesen mit auf die Lebensreise von Pater Cajetan.