Pater Friedrich Emde neuer Provinzial der Deutschen Salvatorianer

Auf dem Provinzkapitel der Deutschen Provinz der Salvatorianer in Steinfeld/Eifel wurde Pater Friedrich Emde zum Provinzial gewählt.Pater Friedrich ist 58 Jahre alt und stammt aus Medebach im Sauerland. Er legte im Jahr 1987 die Profess als Salvatorianer ab und wurde 1993 zum Priester geweiht. Nach Studium und Promotion in Passau arbeitete er 22 Jahre am Gymnasium Salvatorkolleg in Bad Wurzach, davon zwölf Jahre als Schulleiter. Er löste P. Hubert Veeser ab, der über 9 Jahre die Verantwortung für die Deutsche Provinz innehatte.

Die Salvatorianer sind in Deutschland derzeit in München, Berlin, Steinfeld/Eifel, Bad Wurzach/Oberschwaben und in Maria Steinbach im Unterallgäu tätig. Außerdem sind Mitbrüder in Gurtweil am Oberrhein am Geburtsort des erst kürzlich seliggesprochenen Gründers der salvatorianischen Gemeinschaften P. Franziskus Jordan tätig.

Neben dem Provinzial wurden P. Heribert Kerschgens (Berlin) als Provinzvikar und P. Lambertus Schildt (München) als Provinzökonom in ihrem Amt bestätigt. P. Wolfgang Sütterlin (zukünftig Bad Wurzach) sowie P. Paul Cyrys und P. Wieslaw Kaczor (Steinfeld) ergänzen als Konsultoren die Provinzleitung. Sitz der Provinzialates ist das salvatorianische Zentrum in München-Laim.