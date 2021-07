Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Ein Autofahrer hat am Samstag in der Zeit zwischen 11.25 und circa 11.45 Uhr mit seinem Fahrzeug einen Audi A4 angefahren, der in einer Parkbucht in der Marktstraße/Spitalweg abgestellt war. Laut Polizei entfernte sich der Verursacher anschließend von der Unfallstelle. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0, in Verbindung zu setzen.