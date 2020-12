Pandemie sorgt für verstärkte Armut in Temeswar

Die Situation für die sozialen Einrichtungen in Rumänien ist zurzeit sehr schwierig, teilt die Pater-Berno-Stiftung mit. Die gestiegenen Kosten zur Aufrechterhaltung der Einrichtungen unter Corona-Bedingungen könnten nur teilweise aufgefangen werden. Steigende Kosten und begrenzte Spenderaktionen würden die Unterstützung des Engagements der Caritas in Temeswar belasten. Der Stiftungsrat hatte im Herbst bei einer Online-Tagung eine Halbjahresbilanz gezogen.

Am 26. September jährte sich zum dritten Mal der Todestag des Salvatorianers Pater Berno Rupp. 2021 werden es drei Jahrzehnte, dass er sein Tun für die Ärmsten rund um Temeswar begonnen hat. Bis heute geht die von Pater Berno initiierte Rumänien-Hilfe weiter, nicht zuletzt aufgrund eines von ihm geknüpften Netzwerks, das laut Mitteilung trägt. „Eins sag ich euch: „Jetzt müss’ ma alle z’sammenhalten, weil Geld hab ich nämlich keins.“ Sätze wie diese sagte der umtriebige Salvatorianer-Pater, der das Elend von Kindern erlebte und nicht wegschauen konnte. Über die Jahre entstanden daraufhin fünf Hilfsprojekte für Menschen im zweitärmsten Land in der EU in und um Temeswar, unmittelbar nach dem politischen Umsturz 1989.

„Jetzt müss’ ma alle z’ammehalten“, gilt laut Stiftung ganz besonders auch heute. Denn den vielen Freunden und Helfern der Projekte würden in der Krise die Möglichkeiten fehlen, Konzerte, Gartenfeste und vor allem Fahrten nach Temeswar und deren Veranstaltungen durchzuführen. Um so beeindruckender sei es, dass Hilfsfahrten nach Rumänien in stark reduziertem Maße dennoch stattfinden. Fahrräder, Kleidung und Hilfsmittel seien nach Rumänien gebracht worden.

Auch die „Weihnachtssäckle-Aktion“ habe in diesem Jahr wieder stattgefunden und den Kindern in Rumänien große Freude bereitet.

Dennoch stehen die Projekte laut Mitteilung finanziell erheblich unter Druck. Jede soziale Einrichtung brauche aber neben monetärer Unterstützung auch ein Netzwerk von Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen. Diese Menschen finde die Stiftung in der Region. Aber auch in der Schweiz, Österreich und Italien würden Menschen zum Fortbestand der Werke beitragen.