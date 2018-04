Pächterwechsel beim „Stadtwirt“ steht bevor

In der Bad Wurzacher Gaststätte Stadtwirt im Herzen der Stadt steht ein Pächterwechsel an.

Das bestätigten der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage die derzeitige Pächterin Monika Mauritz und Gottfried Härle von der Hausbrauerei.

Die Pächterin wird zum 30. April aufhören. Härle bedauert dies aufgrund der guten Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren zwar, hat aber bereits einen Nachfolger in Aussicht. „Die Gespräche stehen kurz vor dem Abschluss“, so Härle am Montag.