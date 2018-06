Osteuropa ist Sorgenkind des Glasherstellers Oberland

Kamyshin, Kavminsteklo und Zorya – diese drei Werke in Russland und der Ukraine haben der Saint-Gobain Oberland AG aus Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) im vergangenen Jahr einmal mehr Sorgen bereitet – und werden es auch in diesem Jahr tun. Das Unternehmen, das zum Beispiel Flaschen oder Gläser für Nougatcreme und Marmelade fertigt und am Markt unter dem Namen Verallia auftritt, beobachtet zwar in der russischen Wirtschaft ein ordentliches Wachstum, doch auf den Flaschenmarkt habe sich das nicht ausgewirkt. Vorstandschef Stefan Jaenecke sagte gestern bei der Aktionärsversammlung in Ziegelbach, dass es sich auf diesem Markt vor allem um Flaschen für Alkoholika drehe. „Und da gehen die Verkaufszahlen zurück.“

Hinter der Saint-Gobain Oberland AG liegt insgesamt ein unruhiges Jahr 2012. Den Umsatz konnte das Unternehmen zwar um 1,8 Prozent auf 521,5 Millionen steigern, doch beim Konzernergebnis steht ein Minus von 2,4 Millionen Euro. Im Jahr zuvor gab es noch einen Gewinn von 23,7 Millionen Euro. Den Hauptgrund für den herben Verlust sieht das Unternehmen in den gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten.

Behaupten konnte sich Oberland im vergangenen Jahr auf dem deutschen Markt im Wein- und Sektbereich. Leicht rückläufig waren die Zahlen bei Flaschen für Bier, Spirituosen und Gläschen für Babynahrung. „Insgesamt geht der Trend zu nicht-alkoholischen Getränken“, sagt Jaenecke. Beim Blick in die Zukunft ist der Vorstandschef vorsichtig. Unter anderem deshalb, weil sich die Lage in den arabischen Ländern, derzeit vor allem in Syrien, rasch auf die Energiekosten auswirken könnte. Sowohl in Deutschland als auch in Osteuropa geht das Unternehmen aber davon aus, die Umsätze in den kommenden beiden Jahren steigern zu können.

Deswegen will Vorstandschef Jaenecke auch den Standorten in Osteuropa noch eine Chance geben. Es sei keine Fehlentscheidung gewesen, sich an den Werken in Russland und der Ukraine zu beteiligen. In der Summe sei das dortige Engagement immer noch positiv, spätestens 2014 würden wieder schwarze Zahlen erwartet.