Ortsverwaltungen stehen auf dem Prüfstand

Vor dem Hintergrund der klammen Kassen sucht die Stadt Bad Wurzach nach weiteren Einsparmöglichkeiten – und hat im vergangenen Jahr die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) von Baden Württemberg damit beauftragt, die Verwaltung unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis, oder vielmehr die Vorschläge der GPA, stellte Bürgermeister Roland Bürkle am Montag dem Gemeinderat vor. Demnach wird der Stadt empfohlen, gewisse interne Strukturen und städtische Angebote zu überdenken, die Aufgaben des Tourismusbüros noch eingehender zu untersuchen sowie Personaldecke und-verteilung zu verändern. Und auch die Ortsverwaltungen standen auf dem Prüfstand.

Zwei Vorschläge

Die GPA hat für sie zwei Vorschläge gemacht: Variante eins wäre, die Ortsverwaltung Gospoldshofen – die sich bekanntlich in Bad Wurzach befindet – sofort aufzulösen und für die anderen Standorte ebenfalls Alternativen zu finden, etwa in Form von mobilen Bürgerbüros oder Kombinationen mit anderen Aufgabenbereichen zu finden. Variante zwei: Die Öffnungszeiten könnten verkürzt werden. Die GPA orientiert sich bei der Berechnung an der Einwohnerzahl der Ortschaften und schlägt demnach vor, Arnach, Haidgau, Hauerz, Seibranz, Unterschwarzach und Ziegelbach nur noch zwei halbe Tage pro Woche und Dietmanns, Eintürnen und Gospoldshofen nur stundenweise an zwei Tagen zu öffnen. Als Begründung gibt die GPA den Wegfall von einigen Verwaltungsaufgaben aufgrund äußerer Bedingungen an. Ganz so drastisch will es die Stadt nicht handhaben. Zum 15. Februar beziehungsweise 1. März sollen aber die Öffnungszeiten verändert werden. Dabei hat die Stadt einen Kompromiss zwischen der bisherigen Stundenzahl und den von der GPA vorgeschlagenen Stunden gesucht. Wie genau diese Stunden auf die Öffnungszeiten verteilt werden, steht aber noch nicht fest.

Ihre Meinung ist gefragt

Stadträtin Silvia Schmid aus Unterschwarzach findet, allein anhand von Zahlen könne man die Bedeutung der Ortsverwaltungen gar nicht beurteilen.