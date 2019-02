Ortsverband Seibranz ist zufrieden mit Blutspende

Insgesamt 278 Personen sind am Freitag in die Turn- und Festhalle Seibranz gekommen, unter ihnen waren sieben Erstspender zu verzeichnen. 17 Freiwillige durften aus verschiedenen Gründen nicht spenden und so konnten insgesamt 262 Blutkonserven in die Zentrale nach Ulm gebracht werden.

Christa Müller-Angele vom DRK-Ortsverband Seibranz freute sich über den guten Start an diesem frühlingshaft, sonnigen Nachmittag. „So gleichmäßig könnte es bis zum Schluss durchlaufen“, kommentierte sie die, durchweg belegten Entnahmeliegen. Der Pressewart des DRK, Alfred Kneer, zeigte sich im Gespräch etwas besorgt über die derzeitige Grippe- und Erkältungswelle, „hoffentlich beschert uns das nicht allzu hohe Rückstellungszahlen“, war seine Befürchtung an diesem Spendetermin.

Ein besonderes Dankeschön richtete Müller-Angele an alle Helfer, die zum Erfolg der Aktion beitrugen. „Wir sind zwar nur etwa zwölf Aktive in Seibranz, aber die sind immer alle da und das Küchenteam arbeitet vollkommen selbstständig, was uns die Vorbereitung enorm erleichtert“ und somit konnten sich alle Spender wieder beim legendären, Seibranzer Nudelsalat stärken.

Unter den Freiwilligen war auch Achim Walz, der seine zweite Blutspende abgab und damit wieder aktiv zum Lebensretter wurde. Auf die Frage nach dem Erfolg einer Blutspendeaktion antwortete Alfred Kneer: „Und wenn nur Einer kommt, war es ein Erfolg“; in Seibranz war die Spendenbereitschaft jedoch deutlich höher und der Ortsverband war mit dem erfreulichen Ergebnis sehr zufrieden.