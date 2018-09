Ortsumfahrung ab 5. Oktober wieder frei

Noch bis 5. Oktober dauern die derzeit laufenden Arbeiten auf der B 465 bei Bad Wurzach. Das teilt das Regierungspräsidium (RP) mit.

Das RP lässt auf der Bundesstraße den schadhaften Fahrbahnbelag erneuern. In einem ersten Abschnitt passiert dies derzeit zwischen dem Kreisverkehr Leutkircher Straße und der Einmündung Ravensburger Straße. Die Maßnahme ist aufgrund diverser Schäden, wie zum Beispiel Verdrückungen und Rissbildungen in der Fahrbahn, erforderlich.

„Die Arbeiten verlaufen planmäßig, sodass dieser Streckenabschnitt voraussichtlich am Freitag, 5. Oktober, für den Verkehr freigegeben wird“, teilt am Freitag das RP nach einer Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Am Montag, 8. Oktober, beginnt in einem zweiten Bauabschnitt die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Dr.-Harry-Wiegand-Straße vom Bahnübergang bis zur Biberacher Straße einschließlich des Kreuzungsbereichs. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Mittwoch, 24. Oktober, abgeschlossen sein.

Während der Bauzeit wird die B 465 im betroffenen Bereich voll gesperrt. Die Zufahrt zum Industriegebiet Niedermühlenweg bleibt laut RP während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

Der Verkehr in Richtung Biberach wird ab Bad Wurzach über L 314 – Mennisweiler – K 7933 – Haisterkirch – K 7933 – Osterhofen - K 7931 umgeleitet. Die Umleitung für den Verkehr in Richtung Leutkirch wird ab Unterschwarzach über K 7929 – K 7928 – Dietmanns – L 265 – L 314 geführt.