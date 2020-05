Ortschaftsrat Hauerz tagt in der Turn- und Festhalle

Eine öffentliche Ortschaftsratssitzung der Ortsverwaltung ist am Mittwoch, 27. Mai, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Hauerz.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Fragen der Bürger, Baugebiet Hinter der Burg-Erweiterung III mit Sachstand, Straßenbenennung mit Beratung und Beschluss, Bauplatzvergaberichtlinien mit Beratung und Beschluss dazu, Stellungnahme zu einem Baugesuch über eine Erweiterung einer bestehenden Garage und Abbruch eines Wirtschaftsgebäudes auf Flurstück 61 in Steinental 29, Stellungnahme zu einem Baugesuch für den Umbau eines bestehenden Wohngebäudes zu einem Dreifamilienhaus, Aufbau von Dachgaupen und Anbau eines Treppenhauses auf Flurstücl 165 in der Hauptstraße 39, Stellungnahme für den Umbau eines bestehenden Wohngebäudes in ein Dreifamilienhaus auf Flurstück 348 im Krattenberg 3 und Stellungnahme über die Errichtung eines Carports auf Flurstück 77/64 im Kirschenweg 14, Freibad Hauerz/Saison 2020 mit Sachstand sowie Verschiedenes.

Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.