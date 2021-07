Open-Air-Kino mit Voranmeldung am Musikpavillon in Bad Wurzach

Am Donnerstag, 29. Juli, und Freitag, 30. Juli, verwandelt sich der Platz vor dem Musikpavillon am Kurhaus zu einem Kinosaal unter freiem Himmel. Bei diesem Kinovergnügen der ganz besonderen Art, präsentiert die Bad Wurzach Info zwei Filme, einen für Erwachsene (“Willkommen bei den Hartmanns“) und einen für Kinder (“Rocca“). Das Open-Air-Kino bildet so den Abschluss der Aktion „natürlich. offen“ und gleichzeitig den Start in die Sommerferien, wie auch der Beginn der Angebote des Kinderferienprogramms in Bad Wurzach. Der Kinderfilm „Rocca“ über ein mutiges Mädchen kann am Donnerstagabend um 21.30 Uhr angeschaut werden (Ende gegen 23.30 Uhr), „Willkommen bei den Hartmanns“ läuft am Tag darauf ebenfalls um 21.30 Uhr. Infos und Anmeldung unter: Bad Wurzach Info, Tel. 07564/302-150 (begrenzte Teilnehmerzahl).