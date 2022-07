Open-air-Kino in Bad Wurzachmit Rahmenprogramm an zwei Tagen

Der Klosterplatz von Bad Wurzach verwandelt sich am Freitag, 22. Juli, und Samstag, 23. Juli, gegen 21.30 Uhr in einen Kinosaal unter freiem Himmel. Bei diesem Kinovergnügen präsentiert die Bad Wurzach Info am Freitag den Kinderfilm „Encanto“ (FSK 0 Jahre) und am Samstag gemeinsam mit der Spielervereinigung Pétanque den Film „Eine ganz ruhige Kugel“ (FSK 6 Jahre). Dazu wird es am Freitag und Samstag ein Rahmenprogramm geben.

Am 22. Juli beginnt die Veranstaltung auf dem Klosterplatz um 19 Uhr mit einem Kinderprogramm. Der Zauberer Hispikus ist zu Gast und ädt alle Kinder zum Zuschauen ein. Anschließend dürfen alle beim kleinen Mitmach-Circus staunen und mittun.

Beim Kinderfilm Encanto, der um 21.30 Uhr beginnt, geht es um die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie, den Madrigals und Mirabel, die versteckt in den Bergen Kolumbiens in einem magischen Haus in einer pulsierenden Stadt leben, an einem wundersamen, verzauberten Ort, dem Encanto. Doch ausgerechnet Mirabel, das einzige Familienmitglied ohne magische Fähigkeiten, erkennt, dass die Magie der Familie in Gefahr ist und nur durch sie gerettet werden kann...

Am 23. Juli stehen der Nachmittag und der Abend ganz im Zeichen von Pétanque und Unterhaltung bei der Minigolfanlage und auf dem Klosterplatz. Von 14 bis gegen 19 Uhr bietet die Spielervereinigung Pétanque für Interessierte und Anfänger Spieleinführungen auf der Anlage beim Minigolfplatz an.

Ab 19 Uhr spielen die Band „Halb so schlimm“ und Ede Butscher mit einem Panflötenkonzert (20 Uhr) live auf dem Klosterplatz. Gegen 21.30 Uhr wird der französische Film „Eine ganz ruhige Kugel" gezeigt. Die besten Freunde Momo (Atmen Kelif) und Jacky (Gérard Depardieu) halten sich mit Gelegenheitsjobs und als Kleinkriminelle über Wasser. Damit ist Schluss, als der schmierige Stéphane Darcy (Edouard Baer) ankündigt, eine internationale Boule-Meisterschaft zu veranstalten – das Preisgeld beträgt 500 000 Euro. Die Freunde wollen diese Chance nutzen, beginnen ein intensives Training...

Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist kostenfrei. Der bewirtete Klosterplatz wird bestuhlt. Sitzkissen, Decken oder Insektenschutz sollten mitgebracht werden. Ende der Vorstellungen ist jeweils gegen 23 Uhr. Die Veranstaltungen finden nur bei trockener Witterung statt.