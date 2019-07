Open Air in Haidgau vereint Anspruch und Vergnügen

Etwas Neues wagen und den Mut haben, es umzusetzen: Die Musikkapelle Haidgau traute sich, ein Freiluftkonzert zu spielen, ohne Bierzeltseligkeit, aber wie immer mit Niveau, Klasse und einer Liedauswahl, wie sie zu diesem wunderbaren Sommerabend kaum besser hätte passen können.

Bereits der Einmarsch der Musikanten auf die große Bühne beim Dorfplatz in Haidgau versprach ein besonderer Abend mit besonderer Musik zu werden, oder wie die Vorsitzende Kathi Fugunt es so treffend formulierte: „Heute sind wir mal nicht in Tracht, heute spielen wir in schick.“ Und schick bedeutete für die Damen und Herren, schwarze Abendgarderobe. Die Musiker spielten unter der Leitung von Dirigent Klaus Wachter ein buntes und abwechslungsreiche Potpourri, querbeet durch alle Stilrichtungen und Zeiten. Medleys aus dem Musical „Grease“ trafen auf Filmmusik von Ennio Morricone, dem Meister der Vertonung alter Italowestern. Stimmungsvolle Balladen ergänzten den ersten Programmteil, und mit dem Welthit „Music“ von John Miles ging über dem Dorfplatz die Sonne unter.

Mit dem Hardrockklassiker „Jump“ von Van Halen eröffneten die Musiker den zweiten Konzertteil. „Wer kennt sie noch, die Hits des Rock’n’Roll?“ fragte Kathi Fugunt die Zuhörer. Kurzerhand und à cappella stimmte sie Welthits aus dieser Zeit an, und der Gesamtchor des Publikums beantwortete ihre Frage mit absoluter Textsicherheit beim Begleitgesang. Nach weiteren, romantischen Liebeslieder und tollen Solopassagen durften die Musiker die Bühne erst nach zwei Zugaben verlassen; mit „Leningrad“ und „You raise me up“ verabschiedeten sie sich endgültig von ihren Zuhörern und sorgten dabei für einen prickelnden Gänsehauteffekt.

Die Gäste erlebten in Haidgau einen einzigartigen Sommerabend, mit wunderbarer Musik und einer sehr ausgewählten Bewirtung. Es war, um Klaus Wachter zu zitieren, der perfekte Abend, der mit unzähligen Superlativen zu beschreiben sei. Ortsvorsteherin Ernestine Frick fasste die Atmosphäre und die Begeisterung der Zuhörer treffend und punktgenau in einem Satz zusammen: „Mensch war das ein schöner Abend.“