Oldtimertreffen mit Kochduell „Pasta versus Spätzle“

Zum zweiten Mal in Folge wird der Alfaclub sein Süddeutschlandtreffen in Oberschwaben veranstalten: am Samstag, 2. Juli, von 13 bis 16 Uhr in Bad Wurzach.

Nachdem es im vergangenem Jahr ganz im Zeichen des Barock stand, lautet das Motto in diesem Jahr „Pasta versus Spätzle“. Gegen 13 Uhr treffen die Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen in Bad Wurzach auf dem Klosterplatz ein. Das Team „Pasta“ mit Hermann Haas und Organisator Olaf Gröner wird gegen das Team „Spätzle“, das unter anderem mit Bürgermeisterin Alexandra Scherer besetzt ist, antreten. Hier heißt es dann Kochkunst zu beweisen.

Alle Neugierigen sind eingeladen und können anschließend gegen eine Spende Pasta und Spätzle auf dem Klosterplatz genießen.