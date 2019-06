Oldtimertreffen in Haidgau

Die Musikkapelle und Oldtimerfreunde Haidgau veranstalten am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, das 14. Haidgauer Oldtimertreffen. Es findet in der Maschinenhalle bei Familie Frick in der Dangelspitzstraße statt. Den Besuchern wird laut Ankündigung ein buntes Programm geboten. Am Samstag gibt es ab 18 Uhr einen Dämmerschoppen und den Wettbewerb „Haidgau sucht den g’schicktesten Oldtimerfahrer“. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen, den die Musikkapelle Eggmannsried umrahmt. Ab 11 Uhr wird ein Mittagstisch angeboten. Ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, Unterhaltung durch die Bergfestmusikanten sowie ein Kinderprogramm mit Kinderschminken, Spielstraße und tollen Preisen.