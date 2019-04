Oldies but Goldies

„Ihr seid alle da?“ Aber ja doch. Diese Begrüßungsformel kennt man spätestens seit diversen Kasperletheater-Besuchen in der frühen Kinderzeit. Man weiß, was kommt, und man ist dennoch gespannt darauf. Sowohl auf Kasperle und das Krokodil wie nun auch später auf Mark and Simon. Beide kennen ihr Publikum, und ihr Publikum kennt sie, weshalb der „Adler“-Saal voll ist und die Stammgäste die Stamminterpreten am Samstagabend enthusiastisch begrüßen. Zum 20. Mal gastieren die Immergrünen im Oberland und dass etliche ihrer Gags im Laufe der Wiederholungen stark abgehangen sind, tut dem Lacherfolg keinen Abbruch. Textprobe: „Früher hieß es: Ich bin fantastisch im Bett. Heute: Fantastisch, ich bin im Bett.“ Aber ja doch. Erfolgsgarantie nach dem Motto: Es war einmal. Und funktioniert immer noch.

Die Zwei sind mehr als angegraute Juxbrüder. Simons Version der „Smashing Pumpkins“ ist schlichtweg hinreißend, die Johnny-Cash-Adaption „Ring of Feire“ desgleichen und, dass Softrocker Ed Sheeran sein schmalziges Fett abkriegt („Pumuckl ist sein Vater“), stört wohl nur den schmuseseligen Teil des weiblichen Publikums. Das ist lustig und treffend, jedenfalls origineller als die These, dass der Papst und Dieter Bohlen durchaus Gemeinsamkeit hätten: „Beide waren schon in Verona.“ Für solche Gags mit Lachzwang hat man eigentlich schon in der Grundschule Prügel angedroht gekriegt.

Aber ein gut gemischter, locker präsentierter Abend mit den zwei Angelsachsen ist nun mal kein literarisches Duett, sondern ein Wechselbad aus feinsten Parodien („Boehmian Rhapsody“) und gröberen Outputs: „Du bist das Gaspedal auf dem Weg in die Sche..“. So ist er halt manchmal auch der von der Insel importierte Humor.

Allerdings ist dieser Humor oft auch überaus feingestrickt. Die Stones-Parodie, als Mark feuerpolizeilich höchst unkorrekt auf offener Bühne raucht und einen Keith Richard vom Feinsten gibt, sie gehört zwar auch schon seit längerem zum Repertoire, doch bleibt sie auch ein veritables Glanzstück wie der wiederbelebte Joe Cocker mit seinem waschechten Urschrei nach einer Milch-Offerte. Ab und an lassen Mark und Simon aber auch den ganzen Quatsch beiseite und zeigen schlichtweg, wie gut sie instrumental sind, tiefergelegte Furz-Witze hin, angestaubte Wortspiele („Hendl in the wind“) her. Die Gags sind nicht alle taufrisch, doch sogar die Reprisen der alten Lachgarantien kommen beim sichtlich gut unterhaltenen Publikum bestens an. Man muss wohl irgendwann zwischen Mary Hopkins („Those were the days my friend, I think they never end“) und Sonny und Cher („I got You babe“) aufgewachsen sein, um die Bandbreite des Programms und die Qualität der Parodien richtig würdigen zu können.

„Ich schau aus wie 20, aber in Wahrheit bin ich über 70“ lässt Mark seine Cher säuseln und ist damit verdammt nahe an der Wahrheit. 70 sind sie zwar noch nicht die beiden Beinahe-Oldies, doch das mit dem „Forever young“ trifft auf sie voll und ganz zu wie die Erkenntnis, dass ihre Anziehungskraft ganz offensichtlich nicht nachlässt, schließlich steckt in ihrem Repertoire auch der eine oder andere brandneue Gag. Man darf sich auf den nächsten Auftritt im „Adler“ freuen. Das treue Publikum – und nicht nur dieses – wird sicherlich wieder da sein. Those are the days.