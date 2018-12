Ohne Fahrerlaubnis und betrunken zur Polizei

Wegen mehrerer Delikte ist ein 45-jähriger Mann angezeigt worden, der am Donnerstagmittag betrunken mit seinem Auto beim Polizeiposten in Bad Wurzach vorgefahren war. Der Mann war laut Bericht zu einer Vernehmung vorgeladen worden, weil er vor kurzem ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren war. Auf dem Posten erschien er augenscheinlich stark angetrunken und verstrickte sich auf Nachfrage des zuständigen Polizeibeamten in Widersprüche. Die Überprüfung ergab, dass der Pkw des 45-Jährigen mit noch warmem Motor direkt vor der Dienststelle abgestellt war, die Autoschlüssel befanden sich in der Jackentasche des Mannes. Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sollte ein Alkoholtest durchgeführt werden, den der 45-Jährige verweigerte. Da er mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden war, fing er an zu schreien und zu toben und musste von den Polizisten mit Handschließen gefesselt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und durchgeführt. Die Polizisten behielten die Autoschlüssel ein und stellten den Wagen des 45-Jährigen sicher.