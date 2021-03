Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Bei einem anderweitigen Polizeieinsatz hat ein Beamter des Polizeipostens Bad Wurzach am Mittwoch kurz nach 7.30 Uhr in der Kirchbühlstraße eine 35-jährige Frau am Steuer eines Fahrzeugs erkannt. Ihr war bereits vor einigen Monaten der Führerschein entzogen worden.

Der Polizist verfolgte die Frau zu Fuß und stoppte ihr Fahrzeug wenige Meter entfernt. Eine Untersagung der Weiterfahrt und das Einbehalten des Fahrzeugschlüssels waren die Folge. Die 35-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.