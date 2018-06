Offenes Dartsturnier der Butterfly Darter

Dartsbegeisterte aus der Schweiz, Österreich und aus dem gesamten süddeutschen Raum haben sich in Molpertshaus getroffen, um im großen Saal des Gasthofes Adler ihr Können am Dartsboard unter Beweis zu stellen. Als Preise wurden nicht nur Pokale und Ehrungen, sondern auch die Startgelder ausgeschüttet.

Der erste Wettkampf begann mit dem C-Liga- und Laienturnier 501Single Out und schon zu Beginn war allen klar, dass es ein aufregendes und heiß umkämpftes Turnier werden würde. Den dritten Platz unter 58 Streitern holte sich Sammy vom Bodensee vor Andy S. Im Finale musste sich Florian Weiler aus Molpertshaus dem aus der Verliererrunde kommenden Bruno Feser geschlagen geben. Beste Damen wurden Karin Preiss und Marion Mayer auf dem geteilten 13.Platz, das beste Highfinish mit 125 Punkten erzielte Biggi Wild. Der zweite Wettkampf, das offene Einzel 501 Master Out, hatte 61Teilnehmer. Es gab folgende Platzierungen: Platz fünf holte sich wieder Marion Mayer, Platz vier ging an Ray Wagner, Rang drei erkämpfte sich Andy S, und im Finale musste sich Alexander Helgert dem ebenfalls aus der Verliererrunde kommenden Günter Käser aus Bergatreute, der im letzten Satz das beste Highfinish in diesem Wettkampf mit 134 Punkten warf, geschlagen geben. Er nahm damit den Wanderpokal in Empfang.

Den Sieg im Highscorewettkampf der Männer holte sich der Tuttlinger Bundesligaspieler Sniper mit 662Punkten vor Ray Wagner mit 600 Punkten. Beste Dame wurde Roxana Horn mit 422 Punkten vor Jana Schamschula mit 380 Punkten.