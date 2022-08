Objekte und Skulpturen aus Flusssteinen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried, Bad Wurzach, ist die Ausstellung „Migranten - Die 2. Welle“ von Dr. Dietmar Hawran zu sehen. In der Ausstellung präsentiert der Ravensburger Allgemeinarzt und Künstler Flusssteine in einer ganz neuen, künstlerischen Sichtweise.

Seit seiner Zeit als Wildwasserfahrer hat Dr. Hawran ein Faible für Flusssteine. Er sammelt diese in der Region Bodensee-Oberschwaben sowie im gesamten Alpenraum und schafft aus ihnen unterschiedlichste Objekte und Skulpturen. Neben ästhetischen Objekten zeigt der Künstler auch bizarre, menschen- und tierähnliche Gestalten. Dabei verwendet Dr. Hawran, der auch als Metallbildhauer tätig ist, Metall- und Schrottteile aus der Region.

Die Ausstellung wurde von Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer und Dr. Siegfried Roth, Leiter des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried, im historischen Gewölbegang von Maria Rosengarten eröffnet. Der Künstler Dr. Hawran hat von den über 50 Ausstellungsobjekten 30 Objekte neu geschaffen. Dies erklärt auch den Titel „Die 2. Welle“, denn seine Ausstellung „Migranten“ war 2020 bereits im Naturschutzzentrum Eriskirch zu sehen. Dr. Hawran betont, dass sich der Titel „Migranten“ in erster Linie auf die Wanderungsgeschichte der Flusssteine selbst bezieht. Seine Ausstellung zeigt aber auch inhaltliche Bezüge zu den Wanderungs- und Wandlungsprozessen von Flora und Fauna im Allgemeinen sowie zur Migration der Menschen. Es stehen Objekte im Zentrum des Ausstellungsraumes, die sich mit aktuellen Fragen zur Globalisierung, dem Artensterben und dem Klimawandel auseinandersetzen. Vor diesem Hintergrund will Dr. Hawran einen positiven Impuls setzen: Einen Teil der Erlöse aus seiner Ausstellung spendet er an die beiden Organisationen Sea-Watch und die Deutsche Umwelthilfe. Musikalisch wurde die Eröffnung von Multiinstrumentalist Andieh Merk aus Kisslegg umrahmt.

Die Ausstellung ist im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried bis 3. Oktober 2022 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.