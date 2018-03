„Oberschwaben naturnah“ ab sofort erhältlich

Das Jahresheft 2018 „Oberschwaben naturnah“ ist erschienen. Es enthält Themen vom Federsee über die Rot, die Iller und das Schussental bis hin zum Bodensee.

Zum 15. Mal haben der Bund für Naturschutz in Oberschwaben (BNO) und das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried (NAZ) das Jahresheft auf Hochglanzpapier erstellt. „Es ist eine wunderbare Gemeinschaftsaktion. Der BNO finanziert das Projekt, wir steuern das Fachwissen bei“, schwärmt Horst Weisser. Der NAZ-Leiter und die NAZ-Marketingchefin Heike Gumsheimer stellten die druckfrische Ausgabe von „Oberschwaben naturnah“ nun gemeinsam vor.

„Bei den Themen haben wir wieder Wert auf eine breite Spanne gelegt“, sagt Weisser. „Ebenso wichtig ist uns auch, dass alle Themen leicht verständlich und reich bebildert sind. Es ist keine Fachzeitschrift für Wissenschaftler, sondern ein Heft für den naturkundlich Interessierten.“ Die Text- und Bildautoren arbeiten dabei ehrenamtlich mit.

Entstanden sind unter anderem Beiträge über die regionalen Auswirkungen des globalen Klimawandels, über das geplante Naturschutzgebiet Steinhauser Ried am Federsee, die Naturlandschaft an der Rot und die Rimpacher Allee bei Leutkirch. Erstmals ist auch Archöologie ein Thema. Berichtet wird über den Fund von Skelettresten von Kurzbein-Nashörnern bei Berg im Schussental und über steinzeitliche Spuren zwischen Bodensee und Iller.

Unter der Überschrift „Beobachtungen in Oberschwaben“ ist von interessanten Entdeckungen und Wissenswertem über eher seltene Gäste wie Nachtreiher, Zitronenstelze und Süßgras zu lesen.

Das Heft erscheint in einer Auflage von 1200 Exemplaren, von denen rund 500 kostenlos an die BNO-Mitglieder verschickt werden. Der Rest geht in den Verkauf. Entwickelt wurde es Anfang des Milleniums in Zusammenarbeit mit der Berufsakademie Ravensburg, Fachrichtung Mediendesign. Dabei wurde die Grundidee des sogenannten Grünen Hefts von Pater Agnellus Scheider aufgenommen.