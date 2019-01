Note 1,0 für die Gute Beth

Die auch in Bad Wurzach tätige Sozialstation Gute Beth Bad Waldsee gGmbH hat bei der Überprüfung des Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) mit 1,0 abgeschnitten. Das berichtet die Gesellschaft.

Zwei Experten des MDK haben demnach die Pflegequalität der Sozialstation unter die Lupe genommen – die Pflegedienstleiterinnen Sabine Ender (Bad Waldsee), Katharina Knaus (Aulendorf) und Marius Hansen (Bad Wurzach) konnten sich zusammen mit ihrem Team über ein hervorragendes Ergebnis freuen.

Die Mitarbeiter des MDK haben zum einen in Stichproben die Situation einzelner Kunden der Sozialstation Gute Beth geprüft. Sie haben den Pflegezustand des Versicherten eingehend betrachtet und andere Kriterien – wie zum Beispiel Berücksichtigung der individuellen Wünsche – unter die Lupe genommen. Außerdem haben sie die Organisation der Sozialstation angeschaut: Erreichbarkeit, Qualitätsmanagement, Dokumentation und Datenschutz waren hier unter anderem die Kriterien. Des Weiteren hat der MDK ausgewählte Kunden direkt befragt – das Ergebnis dieser Befragung wird separat ausgewiesen.

„Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Befragung unserer Kunden ein so gutes Ergebnis erbracht hat“, sagt Katharina Knaus, Pflegedienstleiterin (PDL) der Sozialstation in Aulendorf, über die glatte 1,0, die die Kundenbefragung ergeben hat. Sabine Ender, PDL in Bad Waldsee ergänzt: „Gerade in den vergangenen Jahren haben wir uns intensiv bemüht, unser Qualitätsmanagement zu verbessern“. Marius Hansen, Pflegedienstleiter Bad Wurzach ergänzt „das tolle Ergebnis bei der MDK-Prüfung sehen wir als Bestätigung für diese Bemühungen.“

Die Note 1,0 für die pflegerische Leistungen, die Note 1,0 für die ärztlich verordneten pflegerischen Leistungen und eine weitere 1,0 für den Bereich Dienstleistung und Organisation ergaben im Endergebnis die Gesamtnote 1,0.

Die Sozialstation Gute Beth, an der 20 katholische Kirchengemeinden des ehemaligen Dekanats Waldsee und die St.-Elisabeth-Stiftung in Bad Waldsee zu je 50 Prozent beteiligt sind, ist in den Regionen Aulendorf, Bad Waldsee, Bad Wurzach, Wolfegg und Bergatreute aktiv. Die 40 Fachkräfte betreuen in dieser Region rund 175 Kunden mit Pflege- und Behandlungspflege, ab Januar 2019 kommen die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen dazu.