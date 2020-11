Noch eine Woche lang kann man in Hauerz mosten lassen

Ein Wagen voller Äpfel zur Mosterei Krieg zu fahren, war für die Ponys Nicki und Quaxi kein Problem. Aufgeladen haben diesen laut einer Pressemitteilung Leander und Felix beim Opa von der Streuobstwiese. Der Saft wird in der Mosterei erhitzt, damit bleibt er haltbar und süß. Im Moment gebe es einen großen Andrang in der Mosterei, bei sich die Kunden noch eine Woche lang ihr Obst pressen lassen können. Auch für den Treber gibt es Verwendung: Neben den Jägern und den Rehen im Wald freuen sich heuer auch viele Rinder an dem so reichlich anfallenden Zufutter, heißt es weiter. Die braven Ponys haben für ihren Dienst ebenfalls schon süße Äpfel als Belohnung bekommen. Foto: Reichert